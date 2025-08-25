Dieses Team folgt im Ö3-Wecker auf Robert Kratky

Ab Ende September im Ö3-Wecker

Ö3-Senderchef Michael Pauser ist schon jetzt vom Erfolg des neuen Wecker-Teams überzeugt: „Der Ö3-Wecker ist seit Jahrzehnten die unumstrittene Nummer eins in der Früh – und wir sind stolz, mit einer Mischung aus erfahrenen und neuen Stimmen jeden Tag weiterhin mit Millionen von Menschen in Österreich gut in den Tag zu starten. Die zwei Teams verbinden Professionalität, Kreativität und die Freude daran, gemeinsam mit Österreich happy aufzustehen.“