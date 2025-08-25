Tennis-Ass setzt bei US Open auf nächtlichen Trick

Ja, was ist denn da los? Aryna Sabalenka setzt bei den US Open auf eine ganz besondere Vorbereitung – das verriet die Weltranglistenerste vor ihrem Auftaktsieg (7:5,6:1) gegen Rebeka Masarova aus der Schweiz.
Dabei geht es weniger um die sportliche Fitness, als um ihr gutes Aussehen. Denn die Spezialmaske namens „SharkCryoGlow“ tut der 27-Jährigen offenbar so gut, dass sie diese auch ihrem Freund besorgte. Nun verbringen sie die gemeinsamen Nächte in neuem Look.
„Neue Nachtroutine“
„So besessen von dieser Shark CryoGlow-Maske, dass ich Georgios dazu bringen musste, es zu versuchen“, schreibt die Weltranglistenerste auf Instagram neben das Video. „Ich glaube, wir haben unsere neue Nachtroutine gefunden!“ Bis jetzt hilft's offenbar auch auf dem Tennis-Court.
Ihre nächste Gegnerin in New York heißt übrigens Polina Kudermetova, eine 22-jährige Russin, derzeit die Nummer 67 der Welt. Ob sie auch derartige Tricks auf Lager hat, ist nicht bekannt ...
Kommentare
