Warum wir auf der rechten Straßenseite fahren

Können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, was Sie „damals“ in der Fahrschule gelernt haben? Ein Grundsatz, der selbstverständlich scheint: Wir fahren auf der rechten Seite. Aber warum ist das so? Bei der Antwort dürfte „Game of Thrones“-Fans der Atem stocken, hingegen wird wohl enttäuscht sein, wer grundsätzlich die rechte Seite bevorzugt. Und unsere Recherche hat gezeigt: Wien war schon immer anders, Vorarlberg auch.