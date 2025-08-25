Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wandertour geht weiter

Elch „Emil“ dürfte die Donau überquert haben

Niederösterreich
25.08.2025 08:56
Elch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Elch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.(Bild: Jan R.)

Der mittlerweile österreichweit bekannte Elch „Emil“ sorgt weiter für Aufregung. Nachdem er am Sonntag noch als „Geistertraber“ beinahe auf die A22 in Niederösterreich gewechselt wäre, scheint er in der Nacht auf Montag die Donau überquert zu haben.

0 Kommentare

Laut Augenzeugen wurde das Tier am frühen Montagmorgen im Bereich von Hadersfeld gesichtet. Alles deutet darauf hin, dass Emil tatsächlich den Fluss durchschwommen hat – eine Strecke, die für Elche durchaus möglich ist. 

Polizei weiterhin im Gebiet unterwegs
Nachdem „Emil“ am Sonntag noch in Korneuburg gesichtet wurde, konnte er am Montag bereits auf der anderen Seite der Donau in der Nähe von St. Andrä/ Hadersfeld aufgespürt werden. Polizeistreifen seien weiterhin in dem Gebiet unterwegs, um ihn von den Straßen fernzuhalten.

(Bild: Leisser Andreas)
(Bild: Leisser Andreas)

„Emil“ bitte nicht verfolgen!
Während viele Tierfreunde auf Social Media fasziniert den Weg des Elchs verfolgen, warnt die Polizei weiter eindringlich davor, sich dem Tier zu nähern. „Bitte verfolgen Sie den Elch weder zu Fuß noch mit dem Auto. Solche Handlungen können gefährliche Folgen für Mensch und Tier haben. ,Emil‘ braucht Ruhe – er möchte schlicht leben und, wie es scheint, ein wenig Sightseeing machen“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag.

Lesen Sie auch:
Gemächliches Sightseeing durch Korneuburg: Wander-Star „Emil“ hielt sich an die Regeln, eine ...
Neuer Kurs Floridsdorf
Elch „Emil“ wollte auf A22: „Geistertrab“ gestoppt
24.08.2025
Gekommen um zu bleiben
Elch „Emil“ tourt immer noch im Weinviertel herum
22.08.2025
Sogar Sperre der Bahn
Elch „Emil“ genießt nun an der Donau Polizeischutz
23.08.2025

Damit geht die Reise des tierischen Wanderstars weiter: Vom polnischen Grenzgebiet über das Weinviertel bis an die Donau. Wer weiß, wohin es „Emil“ bei seiner Sightseeing-Tour als Nächstes hin verschlägt.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine