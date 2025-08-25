Elch „Emil“ dürfte die Donau überquert haben

„Emil“ bitte nicht verfolgen!

Während viele Tierfreunde auf Social Media fasziniert den Weg des Elchs verfolgen, warnt die Polizei weiter eindringlich davor, sich dem Tier zu nähern. „Bitte verfolgen Sie den Elch weder zu Fuß noch mit dem Auto. Solche Handlungen können gefährliche Folgen für Mensch und Tier haben. ,Emil‘ braucht Ruhe – er möchte schlicht leben und, wie es scheint, ein wenig Sightseeing machen“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag.