Dieb verurteilt: 31 Handys am Nova Rock gestohlen

Handys wurden Besitzern noch am Festivalgelände übergeben

Die SIM-Karten habe er entfernt und weggeschmissen, „weil die Handys ja die ganze Zeit geläutet haben“ – ebenso die Handyhüllen, einen Führerschein und einen Personalausweis, weil er sie nicht gebraucht habe. Der Angeklagte behielt eine Kreditkarte. Sie wurde gemeinsam mit den Mobiltelefonen bei ihm sichergestellt, die noch am Festivalgelände wieder den Besitzern übergeben wurden.