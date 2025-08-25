Plakolm zu Kinderbetreuung: „Sind auf gutem Weg“

Vollzeitquote steigt nur langsam an

Der von der Statistik Austria erstellte Bericht zeige, „dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir vorankommen“, sagte die Ministerin. Insgesamt seien rund 334.900 oder zwei Drittel (66 Prozent) der Kinder bis fünf Jahren in elementaren Bildungseinrichtungen. Gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 1,7 Prozentpunkten. Bei den Kleinkindern unter einem Jahr ist der Anteil mit 3,2 Prozent noch relativ gering. Ab drei Jahren steigt die Quote steil an auf 89,1 Prozent. Bei Vierjährigen sind es 95,9 Prozent, bei Fünfjährigen – für die allermeisten davon gilt die Kindergartenpflicht – gar 97,9. Hier zeigte der Jahresvergleich nur leichte Veränderungen.