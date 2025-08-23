Freundin verprügelt und mit Axt bedroht: Gefängnis

Nun muss er für fünf Monate hinter Gitter. „Wenn Sie nun zum ersten Mal das Haftübel spüren, wird das hoffentlich ein Umdenken bewirken“, erklärt Herr Rat nach der Urteilsverkündung. Bereits im Jahr 2021 war der Angeklagte verurteilt worden, nachdem er seine Freundin misshandelt und mit dem Tode bedroht hatte. Nun zog die Frau endgültig einen Schlussstrich unter ihr Martyrium.