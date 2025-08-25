Glasner: „Dafür braucht man wirklich Eier“

Coach wütend: „Der tritt ihm einfach das Knie weg“
Foul von ÖFB-Legionär
Oliver Glasner, der bei Crystal Palace wegen seiner Erfolge schon einen eigenen Fanschal hat, glänzt als Fußball-Fachmann und vor allem als Führungspersönlichkeit. Daran arbeitet der Erfolgstrainer schon seit 28 Jahren. Warum es wichtig für ihn ist, Eier zu zeigen.
Nicht nur die Fans von Crystal Palace feiern Oliver Glasner in England. Auch TV-Experten loben seine Fachkompetenz und seine Menschenführung. Seine Mannschaft frisst ihm quasi aus der Hand. Der 50-Jährige trifft immer den richtigen Ton.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.