Victoria Max-Theurer verzichtet auf Dressur-EM

Von 26. bis 31. August finden erstmals die FEI Dressur-Europameisterschaften in Frankreich statt – in den Jiva Hill Stables von Crozet mit direktem Blick auf den Mont Blanc. Nur Victoria Max-Theurer verzichtet auf ihr 23. EM-Championat und für Florian Bacher wird es das letzte mit seinem treuen Erfolgspartner Fidertraum OLD sein.
„Ich habe mich gegen eine Teilnahme in Crozet entschieden, da Abby nicht in jener Top-Form ist, wie ich es mir für uns für die Europameisterschaften gewünscht hätte“, erklärt Max-Theurer. Der Verzicht treffe das österreichische Team zwar hart, sei aber zu respektieren, wie Equipe-Chefin Dr. Uschi Barth gesteht.
Trotzdem hat sie hohe Erwartungen für starke Leistungen am Viereck: „Wir haben zwei Pferde, die seit zwei Jahren konstant auf hohem Niveau unterwegs sind. Hinzu kommt Bettina, die heuer verlässlich starke Leistungen gezeigt hat – das macht sie zu einer echten Verstärkung für das österreichische Team“, ergänzt Barth. Dass Bettina Kendlbacher mit 36 Jahren ihr EM-Debut feiert, hat sie besonders ihrer zwei starken Runden beim Turnier in Achleiten im Juli zu verdanken. „Überraschenderweise bin ich momentan ziemlich entspannt, aber die Vorfreude ist auf jeden Fall da“, lacht Kendlbacher.
Ein letztes Vergnügen
Während Kendlbacher mit „Broadmoar’s Don Alfredo AWÖ“ eine Ära startet, geht für Florian Bachers Erfolgspferd „Fidi“ eine zu Ende. Nach sieben Championaten infolge, davon zwei Olympiaden, eine WM und vier Europameisterschaften, darf der 16-jährige „Fidertraum OLD“ nach Paris in den „wohlverdienten“ Ruhestand gehen, wie Bacher schweren Herzens erklärt. „Fidi ist zwar immer noch superfit, aber ich möchte an einem Punkt aufhören, an dem es ihm gut geht. Ich werde mich dann auf die jungen Pferde konzentrieren, die in seine Fußstapfen treten sollen“, erklärt der 39-Jährige.
Sein Pferd nach all den Jahren herzugeben, kommt für Bacher auf keinen Fall infrage: „Fidi wird weiterhin auf dem Hof bleiben und auch weiter geritten werden. Meine Tochter freut sich schon und redet die ganze Zeit davon, dass er nun bald ihr gehören wird“, verrät Bacher mit einem stolzen Lächeln. Auch wenn es für den Dressurreiter ein emotionales Championat sein wird, heißt es nun voll und ganz auf die Prüfungen fokussieren und „harmonische Runden“ am Viereck zeigen.
