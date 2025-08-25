Victoria Max-Theurer verzichtet auf Dressur-EM

Ein letztes Vergnügen

Während Kendlbacher mit „Broadmoar’s Don Alfredo AWÖ“ eine Ära startet, geht für Florian Bachers Erfolgspferd „Fidi“ eine zu Ende. Nach sieben Championaten infolge, davon zwei Olympiaden, eine WM und vier Europameisterschaften, darf der 16-jährige „Fidertraum OLD“ nach Paris in den „wohlverdienten“ Ruhestand gehen, wie Bacher schweren Herzens erklärt. „Fidi ist zwar immer noch superfit, aber ich möchte an einem Punkt aufhören, an dem es ihm gut geht. Ich werde mich dann auf die jungen Pferde konzentrieren, die in seine Fußstapfen treten sollen“, erklärt der 39-Jährige.