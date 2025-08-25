Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfreuliche Brutbilanz

Storchenboom in Österreich – Adebar auf Rekordkurs

Tierecke
25.08.2025 13:13
Nach Angaben von BirdLife brüten Österreichweit inzwischen knapp 600 Storchenpaare – Tendenz ...
Nach Angaben von BirdLife brüten Österreichweit inzwischen knapp 600 Storchenpaare – Tendenz weiter steigend!(Bild: BirdLife/Michael Dvorak)

Während die Taferlklassler in diesen Tagen mit gespitztem Bleistift dem neuen Schuljahr entgegenfiebern, heißt es auch für viele gefiederte Jungspunde: raus in die große weite Welt! Für Österreichs Storchen-Nachwuchs beginnt das erste Abenteuer ihres Lebens – die beschwerliche Reise in die Winterquartiere Afrikas oder Südeuropas.

0 Kommentare

„Im Juli wagen die meisten Jungstörche ihre ersten Ausflüge vom Horst. Anfangs kehren sie noch zurück, um von den Eltern gefüttert zu werden. Doch spätestens im August heißt es: Selbst ist der Storch! Dann brechen viele sogar vor den Altvögeln Richtung Süden auf“, erklärt Eva Karner-Ranner von BirdLife Österreich.

Sitzenbleiber statt Afrika-Flieger 
Dabei gilt: Ost-Österreichs Störche ziehen nach Südosten, während ihre westlichen Verwandten eher den Weg Richtung Südwesten einschlagen. Spannend: Immer mehr Störche sparen sich den langen Weg nach Westafrika. Sie überwintern lieber in Spanien, Südfrankreich oder gar am Bodensee. Mit etwas Glück kann man also auch zu Weihnachten Meister Adebar im Schnee beobachten.

Lesen Sie auch:
Heuer schlüpften 80 Junge in den Ruster Nestern.
Ruster Stammgäste
Störche brechen früh in südliche Gefilde auf
12.08.2025

Weißstorch-Boom
Nach Angaben von BirdLife brüten Österreichweit inzwischen knapp 600 Storchenpaare – Tendenz weiter steigend! Besonders in Vorarlberg explodieren die Zahlen: von 30 Paaren vor zehn Jahren auf über 130 heute. Auch im Burgenland, noch immer die Storchen-Hochburg, geht es nach einem kurzen Einbruch wieder bergauf: Mehr als 150 Paare sind heuer gezählt worden. Ähnliches Bild in der Steiermark und in Niederösterreich: Nach Jahren der Stagnation gibt es nun wieder ein kräftiges Plus. Auch Oberösterreich, Kärnten und Salzburg melden erfreuliche Neuansiedlungen.

Die Vogelschützer von BirdLife zählen gemeinsam mit Gemeinden, Partnerorganisationen und ...
Die Vogelschützer von BirdLife zählen gemeinsam mit Gemeinden, Partnerorganisationen und zahlreichen Ehrenamtlichen jedes Jahr die Brutpaare und ihren Nachwuchs.(Bild: P. Huber)

Erfolgreiches Jahr für Adebar 
Nach Auswertungen von bisher 245 Horsten im Burgenland und in Niederösterreich liegt der Bruterfolg bei 2,37 Jungvögeln pro Horst – ein sehr guter Wert. Nur im südlichen Burgenland und im Waldviertel machte das nasse Frühjahr den Störchen etwas zu schaffen. „Das zeigt: Unsere Störche sind anpassungsfähig. Der Regen hat ihnen heuer im Osten kaum geschadet“, so Karner-Ranner.

Dank an Helfer und Ehrenamtliche 
Damit die Zahlen so genau sind, braucht es viel Einsatz: Die Vogelschützer von BirdLife zählen gemeinsam mit Gemeinden, Partnerorganisationen und zahlreichen Ehrenamtlichen jedes Jahr die Brutpaare und ihren Nachwuchs.

Porträt von Tierecke
Tierecke
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichAfrikaSpanienSüdfrankreichBodenseeBurgenlandNiederösterreich
Eltern
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
138.421 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
94.317 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
91.343 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
1721 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1307 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1123 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf