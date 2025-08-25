Storchenboom in Österreich – Adebar auf Rekordkurs

„Im Juli wagen die meisten Jungstörche ihre ersten Ausflüge vom Horst. Anfangs kehren sie noch zurück, um von den Eltern gefüttert zu werden. Doch spätestens im August heißt es: Selbst ist der Storch! Dann brechen viele sogar vor den Altvögeln Richtung Süden auf“, erklärt Eva Karner-Ranner von BirdLife Österreich.

Sitzenbleiber statt Afrika-Flieger

Dabei gilt: Ost-Österreichs Störche ziehen nach Südosten, während ihre westlichen Verwandten eher den Weg Richtung Südwesten einschlagen. Spannend: Immer mehr Störche sparen sich den langen Weg nach Westafrika. Sie überwintern lieber in Spanien, Südfrankreich oder gar am Bodensee. Mit etwas Glück kann man also auch zu Weihnachten Meister Adebar im Schnee beobachten.