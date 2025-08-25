Vorteilswelt
Immer mehr Felsstürze

Warum die Salzburger Bergriesen bröckeln

Salzburg
25.08.2025 07:00
Der Felssturz auf der Bischofsmütze sorgte 1993 weltweit für Aufsehen. Seither wird der Berg ...
Der Felssturz auf der Bischofsmütze sorgte 1993 weltweit für Aufsehen. Seither wird der Berg regelmäßig vermessen.(Bild: Gerhard Schiel)

Felsstürze werden im Hochgebirge abseits der bewohnten Orte vor allem in den Gebirgsgauen immer häufiger. Manchmal ist für die oft folgenschweren Ereignisse der Klimawandel Auslöser, das trifft aber nicht auf alle Abbrüche zu.

An der Salzburger Landesgrenze ging es in den Bergen auch in diesem Sommer rund: ein großer Felssturz im Wimbachtal in Berchtesgaden, der Stüdelgrat am Großglockner schien zu zerbröseln. Wie ist die Lage in Salzburg? Auch hier ist es nicht ruhig. Mitte Juli stürzten aus der Nordwand des Hohen Sonnblicks 3000 Kubikmeter Gestein auf den darunterliegenden Gletscher.

