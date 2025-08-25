Warum die Salzburger Bergriesen bröckeln

An der Salzburger Landesgrenze ging es in den Bergen auch in diesem Sommer rund: ein großer Felssturz im Wimbachtal in Berchtesgaden, der Stüdelgrat am Großglockner schien zu zerbröseln. Wie ist die Lage in Salzburg? Auch hier ist es nicht ruhig. Mitte Juli stürzten aus der Nordwand des Hohen Sonnblicks 3000 Kubikmeter Gestein auf den darunterliegenden Gletscher.