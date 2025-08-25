FA ermittelt! Neuer Fan-Ärger für Glasner-Klub

Auf dem Banner, das die Palace-Fans am Sonntag im Selhurst Park entrollt hatten, war Nottingham-Klub-Eigner Evangelos Marinakis zu sehen, wie er Forest-Profi Morgan Gibbs-White eine Pistole an die Schläfe hält. Ergänzt wurde die Szenerie durch eine Sprechblase, in der zu lesen war: „Herr Marinakis ist nicht in Erpressung, Spielmanipulation, Drogenhandel oder Korruption verwickelt!“