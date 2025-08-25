Vorteilswelt
Aufregung um Banner

FA ermittelt! Neuer Fan-Ärger für Glasner-Klub

Fußball International
25.08.2025 13:39
Dieses Banner der Fans von Crystal Palace sorgt jetzt für Aufregung.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Die Fans von Crystal Palace haben am Rande des Premier-League-Heimspiels gegen Nottingham Forest mit einem Banner für Ärger gesorgt. Der Fußballverband FA hat deshalb nun offenbar Ermittlungen gegen den Klub von Trainer Oliver Glasner aufgenommen. Zumal es eine brisante Hintergrund-Story gibt ... 

Auf dem Banner, das die Palace-Fans am Sonntag im Selhurst Park entrollt hatten, war Nottingham-Klub-Eigner Evangelos Marinakis zu sehen, wie er Forest-Profi Morgan Gibbs-White eine Pistole an die Schläfe hält. Ergänzt wurde die Szenerie durch eine Sprechblase, in der zu lesen war: „Herr Marinakis ist nicht in Erpressung, Spielmanipulation, Drogenhandel oder Korruption verwickelt!“

Der englische Nationalspieler Gibbs-White stand noch vor wenigen Wochen kurz vor einem Wechsel zu Tottenham – ehe er überraschend doch seinen Vertrag bei Forest verlängerte. Bei der offiziellen Verkündung lobte der Spieler zudem das Engagement von Marinakis. 

Der brisante Hintergrund
Das Verhältnis zwischen Crystal Palace und Nottingham ist aktuell ohnehin besonders angespannt. Denn aufgrund des Europa-League-Ausschlusses des Glasner-Teams darf nun Forest den vakanten Europacup-Platz übernehmen. Zum Unmut der Palace-Anhänger. 

Jetzt ist es offiziell: Oliver Glasner und Crystal Palace dürfen nicht in der Europa League an ...
Dämpfer nach Titel
Fix! Glasner-Klub darf nicht Europa League spielen
11.08.2025

Ex-Palace-Investor John Textor, dessen Verflechtungen man den Europa-League-Ausschluss zu verdanken hat, war übrigens auch auf dem Banner zu sehen. Im Hintergrund trat er als Clown in Erscheinung. Die FA allerdings fand die Aktion gar nicht lustig und hat laut englischen Medien Ermittlungen eingeleitet. Dem Glasner-Klub droht also neuer Ärger. 

