Warum Bundesheer zu 50-Quadratmeter-Brand anrückte

Eine Handvoll Einsätze pro Saison

Auch wenn es im heurigen Sommer besonders in der Obersteiermark schon zu etlichen Waldbränden gekommen war, ist das für das Bundesheer keine Routineangelegenheit. Die militärischen Kräfte stellen sich auch nicht von sich aus in den Dienst, sondern rücken nur aus, wenn sie angefordert werden. Das war im bisherigen Sommer laut Spörk drei- bis viermal der Fall, übers Jahr gesehen kommt es in der Steiermark im Schnitt zu sieben bis acht Assistenzeinsätzen bei Waldbränden.