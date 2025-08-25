VSV-Ass Nick Hutchison: Zum ersten Mal erstklassig

Stefanie Reinsperger hört beim „Tatort“ auf
Willkommen in Kärnten! Die „Krone“ stellt die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1 vor. Den Anfang macht Nick Hutchison. Der 30-Jährige unterschrieb bei Villach gleich für zwei Jahre. Er überlässt die Skills am Eis lieber den Mitspielern, sorgt gern für Chaos. Schwester Cailey spielte in der höchsten US-Liga.
Eishockey liegt bei Familie Hutchison im Blut! Villachs Neuzugang Nick hat mit drei Jahren am Eis begonnen. „Ich bin nahe New York aufgewachsen, meine Mum war großer Rangers-Fan. Sie hat mich früh zu Spielen mitgenommen“, sagt der 30-Jährige.
