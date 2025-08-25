Entzückender Fohlen-Zuwachs in Kärntner Eselpark

Am Wochenende erblickte im Eselpark im Maltatal (Kärnten) das 13. Fohlen im heurigen Jahr das Licht der Welt. Der kleine „Pan Tau“ ist bereits ein Besucherliebling.
Nur wenige Menschen dürfen mitansehen, was vor zwei Tagen im Eselpark im Maltatal geschehen ist. Am frühen Samstagnachmittag schenkte nämlich Eseldame „Shirley“ mitten auf der Wiese des beliebten Eselparks im Maltatal einem gesunden Fohlen das Leben: „Einige Besucher haben die Geburt bestaunt – natürlich mit einem Respektabstand!“, schildert Betreiber Wolfgang Gollenz gegenüber der „Krone“.
Seit 30 Jahren leben auf den 30.000 Quadratmetern in Oberkärnten Esel, Alpakas, Pferde, Hasen, Schweine, Kamele, Hühner und mehr. Mehr als 100 lauffreudige Tiere warten dort auf die Besucher.
Kreativer Name für Eselfohlen
Weil sein Vater – ein Amerikansicher Miniaturesel-Hengst – „Picabo Little Friends“ heißt, erhielt der Babyesel den Namen „Pan Tau“: „Wir denken uns die Namen immer selber aus, da muss man irgendwann kreativ werden“, schmunzelt Gollenz.
Er hat große Freude mit dem gesunden Fohlen: „,Pan Tau‘ läuft schon auf der Wiese herum, wird schon oft von Besuchern gestreichelt.“ Auch mit der Saison zeigt sich Gollenz zufrieden: „Aktuell sind wir fast jeden Tag komplett voll, in zwei bis drei Wochen sollte es wieder etwas ruhiger werden!“
Kommentare
