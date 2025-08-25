Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geburt vor Publikum

Entzückender Fohlen-Zuwachs in Kärntner Eselpark

Kärnten
25.08.2025 14:00
Noch auf wackeligen Beinen: Im Eselpark wurde ein Fohlen geboren!
Noch auf wackeligen Beinen: Im Eselpark wurde ein Fohlen geboren!(Bild: Eselpark Maltatal)

Am Wochenende erblickte im Eselpark im Maltatal (Kärnten) das 13. Fohlen im heurigen Jahr das Licht der Welt. Der kleine „Pan Tau“ ist bereits ein Besucherliebling.

0 Kommentare

Nur wenige Menschen dürfen mitansehen, was vor zwei Tagen im Eselpark im Maltatal geschehen ist. Am frühen Samstagnachmittag schenkte nämlich Eseldame „Shirley“ mitten auf der Wiese des beliebten Eselparks im Maltatal einem gesunden Fohlen das Leben: „Einige Besucher haben die Geburt bestaunt – natürlich mit einem Respektabstand!“, schildert Betreiber Wolfgang Gollenz gegenüber der „Krone“.

Seit 30 Jahren leben auf den 30.000 Quadratmetern in Oberkärnten Esel, Alpakas, Pferde, Hasen, Schweine, Kamele, Hühner und mehr. Mehr als 100 lauffreudige Tiere warten dort auf die Besucher.

Mama „Shirley“ brachte ein gesundes Fohlen zur Welt.
Mama „Shirley“ brachte ein gesundes Fohlen zur Welt.(Bild: Eselpark Maltatal)
Mittlerweile ist „Pan Tau“ zwei Tage alt.
Mittlerweile ist „Pan Tau“ zwei Tage alt.(Bild: Eselpark Maltatal)
Die Geburt konnte von wenigen glücklichen Besuchern beobachtet werden.
Die Geburt konnte von wenigen glücklichen Besuchern beobachtet werden.(Bild: Eselpark Maltatal)
(Bild: Eselpark Maltatal)

Kreativer Name für Eselfohlen
Weil sein Vater – ein Amerikansicher Miniaturesel-Hengst  „Picabo Little Friends“ heißt, erhielt der Babyesel den Namen „Pan Tau“: „Wir denken uns die Namen immer selber aus, da muss man irgendwann kreativ werden“, schmunzelt Gollenz.

Er hat große Freude mit dem gesunden Fohlen: „,Pan Tau‘ läuft schon auf der Wiese herum, wird schon oft von Besuchern gestreichelt.“ Auch mit der Saison zeigt sich Gollenz zufrieden: „Aktuell sind wir fast jeden Tag komplett voll, in zwei bis drei Wochen sollte es wieder etwas ruhiger werden!“

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
138.421 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
94.317 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
91.343 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
1721 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1307 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1123 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Kärnten
Geburt vor Publikum
Entzückender Fohlen-Zuwachs in Kärntner Eselpark
Fahndung nach Sprayern
Vandalen beschmierten Railjet von vorne bis hinten
Experten zeigen auf
Symbole für Gut und Böse: Wie Vögel Kultur prägen
Europacup-Woche
Sturm, Rapid & WAC! So sehen Sie Eurofighter live
Gefeiertes Projekt
Zusammenhelfen: Landjugend gestaltet Ortsplatz neu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf