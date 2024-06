Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt

Apple, Google, Microsoft – Nvidia hat in puncto Börsenwert mittlerweile alle hinter sich gelassen und wird mit 3,1 Billionen Euro bewertet, der Aktienkurs hat sich seit 2022 fast verzehnfacht. Hintergrund ist die KI-Revolution: Kein anderer Chiphersteller hat Prozessoren im Sortiment, die sich so gut für das Training von KI-Modellen eignen wie jene von Nvidia. Warum das so ist und auf welche Chips die KI-Branche nach Nvidias Grafikprozessoren setzen will, erklärt Krone+ in der großen Analyse.