Einheitliches Alter für Ruhestand noch sinnvoll?

Das Pensionssystem ächzt unter dem Druck des demografischen Wandels. Doch ein zukunftsfähiges Konzept ist nicht in Sicht. Einige wollen das Pensionsantrittsalter erhöhen, andere sprechen sich strikt dagegen aus, solange nicht das faktische Pensionsalter erhöht wird. Denn Männer gehen in Österreich nicht erst mit 65, sondern im Durchschnitt mit 62,2 Jahre, Frauen mit 60,2 Jahre in Pension.