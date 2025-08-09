Vorteilswelt
Bundesliga im Ticker

SCR Altach gegen SV Ried, LIVE ab 17 Uhr

Bundesliga
09.08.2025 05:32
Gelingt Altach der Sieg gegen Aufsteiger Ried?
Gelingt Altach der Sieg gegen Aufsteiger Ried?(Bild: GEPA)

Zweite Runde in der heimischen Bundesliga: SCR Altach empfängt Aufsteiger Ried. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

Hier der LIVETICKER:

Mit Altach und Ried treffen am Samstag (17.00 Uhr) in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga zwei sogenannte „Kleine“ aufeinander, die zum Auftakt groß aufspielten. Altach montierte den WAC auswärts mit 2:0 ab, Aufsteiger SV Ried kassierte zuhause gegen Vizemeister Salzburg erst in der 96. Minute den Ausgleich zum 2:2. Dementsprechend motiviert gehen die Teams ins Duell im „Ländle“.

Altach belohnte sich für eine stimmige und mutige Vorstellung im Lavanttal und brachte damit nicht zuletzt Trainer Fabio Ingolitsch zum Lächeln. „Gut organisiert, strukturiert, geschlossen, total leidenschaftlich und mutig“, erinnerte sich der Salzburger zurück. Dass seine Truppe im Sommer großteils zusammenblieb, wirke sich nun positiv aus. „Wir haben eine stimmige Teamhygiene, jeder kennt seine Rolle“ befand Ingolitsch.

  Im Gegensatz zur Vorsaison, in der das Momentum oft ungenutzt blieb und der Klassenerhalt erst in der letzten Runde gesichert werden konnte, will man nun nachlegen. „Das große Ziel ist, dass wir heuer zeigen, dass wir schon einen Schritt weiter sind“, betonte Ingolitsch. Ried sei in jedem Fall „ein sehr, sehr harter Brocken“, das habe die Salzburg-Partie unter Beweis gestellt. „Natürlich würden sie das Spiel 99 von 100 Mal verlieren (...). Trotzdem waren sie eine Minute davor, dass sie es gewinnen. (...) Und deswegen wissen wir, dass das ein sehr heißer Tanz wird.“

Senft-Rückkehr unter „ganz anderen Voraussetzungen“
Für Maximilian Senft ist es die Rückkehr an die Stätte seines ersten Sieges als Ried-Coach. Am 12. März 2023 gewannen die Wikinger im Schnabelholz 2:1, den Abstieg verhinderte das aber letztlich nicht. „Das Spiel vor mehr als zwei Jahren hatte ganz andere Voraussetzungen“, stellte Senft klar. „Wir bekommen es mit einer eingespielten und gut organisierten Mannschaft zu tun, die mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg in die Saison gestartet ist.“

Nach dem unerhofften Punktgewinn gegen die Bullen können die Rieder ohne Druck auf die Reise gehen. „In Altach wollen wir auf der gezeigten Leistung gegen Salzburg aufbauen“, sagte Senft, dessen Truppe das Match spielerisch freilich ganz anders anlegen muss. „Gegen Altach werden wir mehr Ballbesitz haben als gegen Salzburg. Daraus werden wir unsere Chancen kreieren können“, meinte Mittelfeldmann Philipp Pomer, beim Sieg in Altach 2023 ebenfalls mit von der Partie.

Porträt von krone Sport
krone Sport
