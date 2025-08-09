SCR Altach gegen SV Ried, LIVE ab 17 Uhr

Im Gegensatz zur Vorsaison, in der das Momentum oft ungenutzt blieb und der Klassenerhalt erst in der letzten Runde gesichert werden konnte, will man nun nachlegen. „Das große Ziel ist, dass wir heuer zeigen, dass wir schon einen Schritt weiter sind“, betonte Ingolitsch. Ried sei in jedem Fall „ein sehr, sehr harter Brocken“, das habe die Salzburg-Partie unter Beweis gestellt. „Natürlich würden sie das Spiel 99 von 100 Mal verlieren (...). Trotzdem waren sie eine Minute davor, dass sie es gewinnen. (...) Und deswegen wissen wir, dass das ein sehr heißer Tanz wird.“