Blau-Weiß Linz gegen TSV Hartberg, ab 17 Uhr LIVE

Sein Hartberg-Pendant Schmid wurde diesbezüglich von seiner Elf alles andere als verwöhnt. Die 2:4-Niederlage bei der WSG Tirol war verdient, Schmid enttäuscht. In Linz muss der Wiener weiter verletzungsbedingt auf Kapitän Jürgen Heil und Youba Diarra verzichten. „Fakt ist, dass Qualität ausfällt, die wir derzeit nicht 1:1 ersetzen können, umso mehr müssen wir als Mannschaft arbeiten. Da sind alle gefordert, von ganz vorne bis ganz hinten. Um das in den Griff zu bekommen, müssen wir weitaus aggressiver und zweikampfstärker auftreten.“