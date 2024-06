Christian Sagartz: „Handschlag“ statt Landtag

Mitte Juli läuft das Mandat von Sagartz im EU-Parlament aus. Im Jänner 2025 will er als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl antreten. Offen war bisher die Frage, ob er dazwischen wieder in den Landtag zurückkehrt. Nun hat Sagartz angekündigt, dass er sich voll auf den Wahlkampf konzentrieren will. Eine Rückkehr in den Landtag ist vom Tisch.