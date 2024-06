Schwedischer Politiker singt „Ausländer raus“

Zahlreiche ähnliche Vorfälle in Österreich und Deutschland

In jüngster Zeit gab es immer wieder Vorfälle, bei denen rassistische Parolen zu dem Eurodance-Lied von Gigi D‘Agostino gesungen wurden. In Deutschland sorgte unter anderem ein Video für Aufsehen, das junge Menschen in einem Lokal auf Sylt zeigt, die zu diesem Lied „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ grölen. Auch aus anderen Bundesländern in Deutschland und Österreich waren Vorfälle bekannt geworden.