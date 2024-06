Was passiert da gerade, Gigi D‘Agostino?

Natürlich ist der Künstler, der nun mit Neonazis in Verbindung gebracht wird und gleichzeitig von der „Cancel Culture“ geahndet wird, der Wunsch-Gesprächspartner Nummer eins für das große „Krone“-Sonntagsinterview. Auf ein E-Mail am Mittwochmittag antwortet Gigi D’Agostino nicht einmal eine Stunde später, und zwar höchstpersönlich: „Ich bin gerne zu einem telefonischen Interview bereit!“ Skype oder Zoom, so lässt er uns später wissen, mag er nicht, „ich bin ein schüchterner Mensch.“ Und er will in seiner Muttersprache Italienisch sagen, was er zu sagen hat, auch weil es um ein heikles Thema geht.