Kärntens Talente sind für die Vereine zu teuer

Je früher ein Kicker mit dem Sport beginnt, desto wertvoller ist er. Denn für jedes aktive Jahr, bis zum Alter von 28, gibt es einen Preiszuschlag! Strebt ein Spieler nach Durchlaufen der Akademie einen Wechsel zu einem Regionalliga-Klub an, muss der an die 12.000 Euro (120 %) für eine Festverpflichtung hinblättern. In der Liga sind es an die 10.000, in der Unterliga 80 %, in der 1. Klasse 60 %, in der 2. Klasse 40 % des festgelegten Preises.