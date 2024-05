WAC hat jetzt den St. Veiter Fuchspalast im Visier

„Die Platzierungen sind nicht gut. Aber zwei Akademien sind in Kärnten wichtig! Wir brauchen Fußballer, müssen den Kids was bieten. Wichtig wäre, dass wir mehr Breite an Kärntner Klubs in der Regionalliga hätten – auch als erstes Sprungbrett“, betont Klagenfurts AKA-Chef Robert Micheu.