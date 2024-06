BMW 1er: Hier überrascht der neue Premium-Kompakte

Überraschung Nummer 1 ist das Nierendesign. Ein Punkt, bei dem BMW in den vergangenen Jahren immer wieder angeeckt hat. Stichwort Riesennieren. Jedoch sucht man den Aufreger diesbezüglich vergeblich. Okay, bei kritischer Betrachtung kann man die mit Plastik überladene Gestaltung der normal großen BMW-Nieren monieren, aber das scheint seit dem aktuellen 5er niemanden in der Firmenzentrale zu stören. Außerdem ist es ein guter Platz für die Radarsensorik.