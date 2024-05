Waffen für Ukraine: Grünes Licht und rote Linien

Starke Bilder. Emotionen. Und die Herzen der deutschen Bevölkerung erreichen. Für ein starkes Europa begeistern. Das war der Hauptfokus von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bei seinem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Es gab den Friedenspreis von Münster aus den Händen von Präsident Frank-Walter Steinmeier, den Besuch beim Denkmal für die in Europa ermordeten Juden und für das Ehepaar Beate und Serge Klarsfeld in Berlin die Auszeichnung mit Großkreuz der französischen Ehrenlegion. Gemeinsam haben sie mit detaillierten Dokumentationen auf zahlreiche unbehelligt lebende, nationalsozialistische Täter hingewiesen.