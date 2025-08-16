Vorteilswelt
32-Jährige verfolgt

Versuchte Vergewaltigung in Wiener Stiegenhaus!

Wien
16.08.2025 11:09

Traumatisches Erlebnis für eine 32-Jährige am späten Freitagabend im Wiener Bezirk Fünfhaus: Die Frau war offenbar von einem bis dato unbekannten Mann verfolgt worden – in einem Stiegenhaus packte er sie, wollte sie küssen und begann an ihrer Kleidung zu zerren ...

0 Kommentare

Zur Tat kam es gegen 22.30 Uhr. Die 32-Jährige hatte offenbar ihren Verfolger nicht bemerkt, dem es gelang, nach der Frau in das Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses zu schleichen.

„Anschließend habe er sie gepackt und versucht zu küssen. Dabei habe er auch an ihrem Kleid und dem Kopftuch gezerrt“, schilderte Polizeisprecher Markus Dittrich. 

Hausbewohner hörte Schreie
Die Frau schrie lautstark um Hilfe, ein Bewohner hörte die Schreie und öffnete seine Wohnungstür, woraufhin der Unbekannte von seinem Opfer abließ und flüchtete. 

(Bild: sos)

Das Opfer berichtete in weiterer Folge ihrem Ehemann von dem Übergriff, der wiederum alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Täterbeschreibung
Der Täter ist etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er hat schwarze Haare, die der Mann in der Mitte länger trägt und die seitlich kurz geschnitten sind. Er hat einen kurzen schwarzen Bart, seine Hautfarbe wurde als dunkler beschrieben. Bekleidet war der Unbekannte bei der Tat mit einem weißen Hemd mit schwarzen Aufdrucken, dazu trug er eine kurze beigefarbene Hose.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden unter der Telefonnummer 01/31310-25300 oder in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen. 

