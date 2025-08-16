Versuchte Vergewaltigung in Wiener Stiegenhaus!

Täterbeschreibung

Der Täter ist etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er hat schwarze Haare, die der Mann in der Mitte länger trägt und die seitlich kurz geschnitten sind. Er hat einen kurzen schwarzen Bart, seine Hautfarbe wurde als dunkler beschrieben. Bekleidet war der Unbekannte bei der Tat mit einem weißen Hemd mit schwarzen Aufdrucken, dazu trug er eine kurze beigefarbene Hose.