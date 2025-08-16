Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spiel gegen Hartberg

Lieblingsgegner soll den Bullen-Zorn spüren

Salzburg
16.08.2025 11:00
Bidstrup (re.) und Co. bezwangen Hartberg (Hoffmann) im letzten Duell mit 4:0.
Bidstrup (re.) und Co. bezwangen Hartberg (Hoffmann) im letzten Duell mit 4:0.(Bild: GEPA)

Salzburg trifft nach dem Aus in der Champions-League-Quali bei Club Brügge in der Bundesliga auf Hartberg. Gegen die Oststeirer gab es für die Bullen noch keine Niederlage. Der Topscorer der vergangenen Saison könnte die Mozarstädter verlassen.

0 Kommentare

Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch dürften die Bullen heute (17) gegen Hartberg antreten. Das Aus in der Champions-League-Quali gegen Club Brügge wird den einen oder anderen sicher noch beschäftigen. Umso besser ist es daher, dass die Oststeirer so etwas wie der Lieblingsgegner der Salzburger sind. 18 Mal trafen die beiden Klubs in der Liga bisher aufeinander, verloren hat der aktuelle Vizemeister noch nie – 16 Mal gab’s einen Sieg, zweimal holte der Außenseiter ein Remis.

Positiv für die Bullen-Fans: Bei der Anreise ersparen sie sich heute rund 30 Minuten. Normalerweise würde man von Salzburg rund dreieinhalb Stunden nach Hartberg reisen, weil die Gastgeber jedoch gerade ihr Stadion sanieren, weichen sie in die Südstadt in die Arena von Zweitligist Admira aus. „Das ist sicherlich ungewohnt“, meinte Trainer Thomas Letsch.

Lesen Sie auch:
Alexander Schlager
Alexander Schlager:
„Vielleicht ist die Europa League besser für uns“
12.08.2025
Salzburgs Lernprozess
„Hatten nicht die Qualität für die Königsklasse“
13.08.2025
Kolumne
Red Bull Salzburg hat noch keinen Abwehrchef
13.08.2025

Nene vor dem Absprung?
Personell hat sich im Vergleich zum Brügge-Spiel nicht viel getan, weiterhin fehlen gleich acht Spieler verletzt. Auch daher hat Letsch in der Abwehr und im Mittelfeld kaum Alternativen. Zudem könnte den Bullen jetzt auch noch ein Spieler abhanden kommen. Wie ein Transferexperte berichtet, soll Dorgeles Nene vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul stehen. Der 22-Jährige war vergangene Saison Salzburgs Topscorer, hat hier noch Vertrag bis 2028. Die „Krone“ weiß, dass es bisher noch keine Einigung zwischen den Klubs geben soll. Bei einem finanziell angemessenen Angebot wäre man aber bereit den Malier in die Türkei ziehen zu lassen.

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
170.284 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
151.424 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
142.149 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2335 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1652 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1520 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf