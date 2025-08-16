Lieblingsgegner soll den Bullen-Zorn spüren

Salzburg trifft nach dem Aus in der Champions-League-Quali bei Club Brügge in der Bundesliga auf Hartberg. Gegen die Oststeirer gab es für die Bullen noch keine Niederlage. Der Topscorer der vergangenen Saison könnte die Mozarstädter verlassen.
Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch dürften die Bullen heute (17) gegen Hartberg antreten. Das Aus in der Champions-League-Quali gegen Club Brügge wird den einen oder anderen sicher noch beschäftigen. Umso besser ist es daher, dass die Oststeirer so etwas wie der Lieblingsgegner der Salzburger sind. 18 Mal trafen die beiden Klubs in der Liga bisher aufeinander, verloren hat der aktuelle Vizemeister noch nie – 16 Mal gab’s einen Sieg, zweimal holte der Außenseiter ein Remis.
Positiv für die Bullen-Fans: Bei der Anreise ersparen sie sich heute rund 30 Minuten. Normalerweise würde man von Salzburg rund dreieinhalb Stunden nach Hartberg reisen, weil die Gastgeber jedoch gerade ihr Stadion sanieren, weichen sie in die Südstadt in die Arena von Zweitligist Admira aus. „Das ist sicherlich ungewohnt“, meinte Trainer Thomas Letsch.
Nene vor dem Absprung?
Personell hat sich im Vergleich zum Brügge-Spiel nicht viel getan, weiterhin fehlen gleich acht Spieler verletzt. Auch daher hat Letsch in der Abwehr und im Mittelfeld kaum Alternativen. Zudem könnte den Bullen jetzt auch noch ein Spieler abhanden kommen. Wie ein Transferexperte berichtet, soll Dorgeles Nene vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul stehen. Der 22-Jährige war vergangene Saison Salzburgs Topscorer, hat hier noch Vertrag bis 2028. Die „Krone“ weiß, dass es bisher noch keine Einigung zwischen den Klubs geben soll. Bei einem finanziell angemessenen Angebot wäre man aber bereit den Malier in die Türkei ziehen zu lassen.
