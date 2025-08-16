Lieblingsgegner soll den Bullen-Zorn spüren

Nene vor dem Absprung?

Personell hat sich im Vergleich zum Brügge-Spiel nicht viel getan, weiterhin fehlen gleich acht Spieler verletzt. Auch daher hat Letsch in der Abwehr und im Mittelfeld kaum Alternativen. Zudem könnte den Bullen jetzt auch noch ein Spieler abhanden kommen. Wie ein Transferexperte berichtet, soll Dorgeles Nene vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul stehen. Der 22-Jährige war vergangene Saison Salzburgs Topscorer, hat hier noch Vertrag bis 2028. Die „Krone“ weiß, dass es bisher noch keine Einigung zwischen den Klubs geben soll. Bei einem finanziell angemessenen Angebot wäre man aber bereit den Malier in die Türkei ziehen zu lassen.