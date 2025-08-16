Formel-1-Crash-Pilot gibt sein Motorsport-Comeback

Nach seinem vorzeitigen Aus bei Williams ist Logan Sargeant zurück im Motorsport. Die Formel 1 ist es aber (vorerst) nicht mehr, die der US-Amerikaner – nicht immer nur sportlich – unsicher macht.
Der brennende Williams-Bolide im Training von Zandvoort im vergangenen Jahr war nicht nur der symbolische Abschied von Sargeant aus der Formel 1. Denn obwohl zu diesem Zeitpunkt schon klar war, dass er 2025 durch Carlos Sainz ersetzt werden würde, sollte der US-Amerikaner eigentlich noch die Saison zu Ende fahren.
Dann aber der Crash im Training von Zandvoort! In Zusammenhang mit weiteren unglücklichen Auftritten beim Rennstall ließ er den Geduldsfaden von Teamchef James Vowles reißen und Sargeant wurde für die restlichen Rennen durch Rookie Franco Colapinto ersetzt.
Ein neuer Versuch
Der US-Boy war tief enttäuscht und wollte doch wieder im Motorsport angreifen. Allerdings gestaltete sich dieses Vorhaben zunächst als schwierig. Kurz kursierte schließlich das Gerücht, dass Sargeant dem Auto-Rennsport gänzlich den Rücken kehren könnte.
Doch nun ist er zurück! Seit Mitte August steht fest, dass der 24-Jährige in der IMSA-Serie (eine nordamerikanische Sportwagen-Rennserie) an den Start gehen wird. Für PR1 Mathiasen wird er am 11. Oktober in Road Atlanta zum ersten Mal wieder ein Rennen bestreiten. Bleibt zu hoffen, dass es besser endet, als sein letzter Auftritt in der Königsklasse!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.