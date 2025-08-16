Formel-1-Crash-Pilot gibt sein Motorsport-Comeback

Doch nun ist er zurück! Seit Mitte August steht fest, dass der 24-Jährige in der IMSA-Serie (eine nordamerikanische Sportwagen-Rennserie) an den Start gehen wird. Für PR1 Mathiasen wird er am 11. Oktober in Road Atlanta zum ersten Mal wieder ein Rennen bestreiten. Bleibt zu hoffen, dass es besser endet, als sein letzter Auftritt in der Königsklasse!