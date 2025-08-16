Nach Abzug von US-Konzern: Land will Werk zurück

Standortsuche mit Verantwortung für die Umwelt

Die Standortsuche erfolgt mit Verantwortung für Umwelt und Region. Statt auf Neubau setzt das Unternehmen auf bestehende Hallen. Besonders im Fokus: das kürzlich frei gewordene Elkay-Werk. „Wir wollen Bodenversiegelung vermeiden und Leerstand beleben“, betont Gerald Goger, Geschäftsführer der Landesholding. Derzeit würden mehrere Objekte geprüft. Die Finanzierung des Projekts soll über den Fonds für ländliche Entwicklung abgewickelt werden – mit geringem Eigenanteil für Land und Unternehmen.