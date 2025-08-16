Pizza-Aufreger: Weniger drauf und trotzdem teurer

Sonderwünsche sind die neue Normalität

Doch nicht nur die Preise steigen: Viel entscheidender ist, dass die klassische Pizza „wie auf der Karte“ längst nicht mehr der Standard ist. Gäste bestellen immer häufiger um – lassen Zutaten weg, tauschen aus, wünschen Alternativen. Die Mehrheit der Gäste isst nicht mehr „von der Stange“ – jede Pizza wird zur Maßanfertigung. Und mit jedem Wunsch steigt der Aufwand in der Küche und im Service. Viele Lokale reagieren darauf mit transparenten Zusatzkosten, andere verrechnen still. Dann sorgen sie aber – so wie im aktuellen Fall – für noch hitzigere Debatten.