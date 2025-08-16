Vorteilswelt
Tennis Cincinnati

Zverev und Alcaraz im Halbfinale, Sabalenka out

Tennis
16.08.2025 11:32
Alexander Zverev steht im Halbfinale von Cincinnati.
Alexander Zverev steht im Halbfinale von Cincinnati.

Die Top drei der Setzliste haben beim ATP-1000-Tennisturnier in Cincinnati das Halbfinale erreicht. Nachdem am Vortag der als Nummer eins eingestufte Südtiroler Jannik Sinner unter die letzten vier eingezogen war, fixierten Carlos Alcaraz und Alexander Zverev ein direktes Duell um einen Finalplatz. Der Spanier Alcaraz besiegte den Russen Andrej Rublew (Nr. 9) im Viertelfinale 6:3,4:6,7:5, der Deutsche Zverev den US-amerikanischen Montreal-Triumphator Ben Shelton (5) 6:2,6:2.

Im Frauen-Turnier erwischte es hingegen im Viertelfinale sowohl die Nummer eins wie auch zwei. Die belarussische Titelverteidigerin Aryna Sabalenka unterlag der Kasachin Jelena Rybakina (9) 1:6,4:6, die US-Amerikanerin Coco Gauff der Italienerin Jasmine Paolini 6:2,4:6,3:6. Im Rennen um den Turniersieg sind auch noch die Polin Iga Swiatek (3) und Weronika Kudermetowa, am Sonntag Paolinis Halbfinalgegnerin. Die Russin ist ebenso ungesetzt wie Terence Atmane, Sinners Gegner am (heutigen) Samstag im Männer-Halbfinale.

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka

Filip Misolic, Österreichs Nummer eins, schied bei seinem ersten Turnier nach dem Achtelfinal-Out in Kitzbühel beim US-Challenger in Sumton im Viertelfinale aus. Davor hatte der seit 8. August 24-jährige Steirer in Folge eines Freiloses einen Auftaktsieg gelandet. Seine Vorbereitung auf die US Open setzt Misolic nächste Woche erneut auf Hartplatz beim ATP-Turnier in Winston-Salem fort, wo es ins erste Duell mit dem US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic geht. Sebastian Ofner, ÖTV-Nummer zwei, wurde gegen den Tschechen Vit Kopriva gelost. Im Head-to-Head steht es 1:1.

