Zverev und Alcaraz im Halbfinale, Sabalenka out

Filip Misolic, Österreichs Nummer eins, schied bei seinem ersten Turnier nach dem Achtelfinal-Out in Kitzbühel beim US-Challenger in Sumton im Viertelfinale aus. Davor hatte der seit 8. August 24-jährige Steirer in Folge eines Freiloses einen Auftaktsieg gelandet. Seine Vorbereitung auf die US Open setzt Misolic nächste Woche erneut auf Hartplatz beim ATP-Turnier in Winston-Salem fort, wo es ins erste Duell mit dem US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic geht. Sebastian Ofner, ÖTV-Nummer zwei, wurde gegen den Tschechen Vit Kopriva gelost. Im Head-to-Head steht es 1:1.