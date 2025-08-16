Vorteilswelt
Drama gegen die USA

Österreichs Footballerinnen vergaben die Sensation

Sport-Mix
16.08.2025 11:10
Österreichs Flag-Footballerinnen verpassten nur knapp die Sensation.
Österreichs Flag-Footballerinnen verpassten nur knapp die Sensation.(Bild: sportaustria / Michael Meindl)

Was für ein Flag-Football-Krimi bei den World Games in Chengdu. Österreichs Frauen hätten in der letzten Sekunde im Semifinale gegen die USA ausgleichen können. Das Eierlaberl war schon in der Endzone, fiel dann aber aus der Hand von Karoline Kugler, Spitzname „The Tank“.

0 Kommentare

Nach einem starken 40:28-Sieg gegen Großbritannien im Viertelfinale, bei dem Quarterback Saskia Stribrny vier Touchdown-Pässe warf und Karoline Kugler vier Touchdowns beisteuerte, ging es im Semifinale gegen die USA. Österreich begann furios, führte zur Halbzeit 25:20.

In der zweiten Hälfte überschlugen sich die Ereignisse: 1:21 Minuten vor Schluss stellte Österreich – dank Touchdown und 2-Point-Conversion – auf 39:39. Im Gegenzug gingen die USA 47 Sekunden vor Ende erneut mit einem Touchdown und einem Extrapunkt mit 46:39 in Front.

Österreich spielte stark.
Österreich spielte stark.(Bild: sportaustria / Michael Meindl)
Karoline Kugler in Aktion.
Karoline Kugler in Aktion.(Bild: sportaustria / Michael Meindl)
Das Team der USA hatte mit den wendigen Österreicherinnen große Probleme.
Das Team der USA hatte mit den wendigen Österreicherinnen große Probleme.(Bild: sportaustria / Michael Meindl)
Das Semifinale war ein Krimi. Am Ende entschieden Nuancen.
Das Semifinale war ein Krimi. Am Ende entschieden Nuancen.(Bild: sportaustria / Michael Meindl)

Drama in letzter Sekunde
Stribrny und Co. arbeiteten sich daraufhin bis kurz vor die Endzone, zwei Sekunden vor Schluss lag der Ball ein Yard vor der Endzone. Dann der letzte Spielzug: Run von Kugler, die den Ball bei der Übergabe jedoch nicht festmachen konnte und ihn verlor. Spielende. Jubel bei den USA, Enttäuschung bei den Österreicherinnen.

„Wir waren schon oft knapp dran. Ich hatte das Gefühl, dass wir es heute schaffen. Wir waren wesentlich konstanter als im letzten Gruppenspiel gegen sie und haben es insgesamt sehr gut gemacht“, zeigt sich Headcoach Robert Riedl stolz. „Es ist eine Leere da. Die Mädels haben alles auf dem Feld gelassen, der ganze Staff hat abgeliefert.“

Österreichs Flag-Footballerinnen gaben alles.
Österreichs Flag-Footballerinnen gaben alles.(Bild: sportaustria / Michael Meindl)

„Wir haben noch etwas vor“
Der letzte Spielzug wurde von den anwesenden Expert:innen als äußerst kreativ und gelungen bezeichnet, einzig das Happy End blieb aus Riedl:. „Sie haben hart verteidigt. Manchmal sind die ganz kurzen Situationen die schwierigsten. Ich will niemandem einen Vorwurf machen. Wir haben alles daran gesetzt, aber es nicht ganz geschafft.“

Bei einem Touchdown hätte sich die Frage gestellt: Ausgleich mit Extrapunkt und Overtime spielen oder mit einer 2-Point-Conversion auf den Sieg in der regulären Spielzeit gehen? Riedl stellt klar: „Wir wären nicht auf ein Unentschieden gegangen, sondern auf den Sieg. Das hätte ich gerne gesehen.“

Trotz der beiden starken Auftritte bleibt die bittere Niederlage in Erinnerung. Doch die Chance auf eine Medaille lebt, am Sonntag (11:30 Uhr Ortszeit) kommt es zum Duell mit Kanada (Halbfinal-Niederlage gegen Mexiko) um Bronze. „Es ist schade, dass wir nicht belohnt wurden. aber wir haben Sonntag noch etwas vor“, so Riedl.

Ähnliche Themen
ÖsterreichUSA
SemifinaleFrauen
