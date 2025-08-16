Österreichs Footballerinnen vergaben die Sensation

Bei einem Touchdown hätte sich die Frage gestellt: Ausgleich mit Extrapunkt und Overtime spielen oder mit einer 2-Point-Conversion auf den Sieg in der regulären Spielzeit gehen? Riedl stellt klar: „Wir wären nicht auf ein Unentschieden gegangen, sondern auf den Sieg. Das hätte ich gerne gesehen.“

Trotz der beiden starken Auftritte bleibt die bittere Niederlage in Erinnerung. Doch die Chance auf eine Medaille lebt, am Sonntag (11:30 Uhr Ortszeit) kommt es zum Duell mit Kanada (Halbfinal-Niederlage gegen Mexiko) um Bronze. „Es ist schade, dass wir nicht belohnt wurden. aber wir haben Sonntag noch etwas vor“, so Riedl.