Drama am Roteck: Mann stürzte in Rinne in den Tod

Ein 63-jähriger Wanderer ist am Freitag im Salzburger Lungau tödlich verunglückt. Der Einheimische stürzte am Roteck (2742 Meter Seehöhe) rund 100 Meter in einer westlich gelegenen Rinne ab. Weil er von der morgendlichen Bergtour nicht zurückgekehrt war, suchten Bergretter und Polizisten nach dem Mann.