Drama am Roteck: Mann stürzte in Rinne in den Tod

Lieblingsgegner soll den Bullen-Zorn spüren
Spiel gegen Hartberg
Ein 63-jähriger Wanderer ist am Freitag im Salzburger Lungau tödlich verunglückt. Der Einheimische stürzte am Roteck (2742 Meter Seehöhe) rund 100 Meter in einer westlich gelegenen Rinne ab. Weil er von der morgendlichen Bergtour nicht zurückgekehrt war, suchten Bergretter und Polizisten nach dem Mann.
Die Tour des Mannes hätte auf den Preber und das Roteck führen sollen. Er kehrte jedoch nicht mehr nach Hause zurück. Eine Suchaktion wurde gestartet.
Der Gesuchte wurde schließlich aufgrund eines mitgeführten GPS-Trackers von der Hubschraubercrew unterhalb des Gipfels lokalisiert. Jede Hilfe kam für den Mann bereits zu spät.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.