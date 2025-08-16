William & Kate: Palast bestätigt aufregende News

​Ein Neuanfang nach schweren Zeiten

Die letzten drei Jahre waren eine Herausforderung für die königliche Familie. Nach dem Tod von Königin Elisabeth II. im September 2022 und den Krebserkrankungen von König Charles und Prinzessin Kate war das kleine Adelaide Cottage, das der Familie in dieser Zeit als Rückzugsort diente, auch mit vielen schmerzhaften Erinnerungen verbunden. Die kleine Größe des Hauses mit nur vier Schlafzimmern war auf Dauer auch nicht mehr ausreichend. Schon während der Pandemie richtete das Paar ein Büro in Windsor Castle ein.