Bye-bye pinkes Cottage

William & Kate: Palast bestätigt aufregende News

Royals
16.08.2025 10:11
Das zuckerlrosa Cottage war Schutz und Rückzugsort in schweren Zeiten. Nun planen Prinz William ...
Das zuckerlrosa Cottage war Schutz und Rückzugsort in schweren Zeiten. Nun planen Prinz William einen „Neuanfang" in einem größeren und weniger kitschigen Haus.

Der britische Palast hat eine aufregende Neuigkeit bestätigt: Prinz William und Prinzessin Kate verlassen ihr geliebtes Zuhause, das malerische Adelaide Cottage, um sich spätestens zu Weihnachten in einem neuen Anwesen in Windsor niederzulassen. Es soll ein „Neuanfang“ sein. 

Wie die britische Boulevardzeitung „The Sun“ berichtet, planen Prinz William und Prinzessin Kate einen großen Umzug, um nach einer schwierigen Zeit einen Neuanfang zu wagen. Die Familie wird ihr malerisches, rosafarbenes Adelaide Cottage verlassen und in ein neues, geräumigeres Anwesen in Windsor umziehen – ihr sogenanntes „Für-Immer-Zuhause“.

​Ein Neuanfang nach schweren Zeiten
Die letzten drei Jahre waren eine Herausforderung für die königliche Familie. Nach dem Tod von Königin Elisabeth II. im September 2022 und den Krebserkrankungen von König Charles und Prinzessin Kate war das kleine Adelaide Cottage, das der Familie in dieser Zeit als Rückzugsort diente, auch mit vielen schmerzhaften Erinnerungen verbunden. Die kleine Größe des Hauses mit nur vier Schlafzimmern war auf Dauer auch nicht mehr ausreichend. Schon während der Pandemie richtete das Paar ein Büro in Windsor Castle ein. 

Das Adelaide Cottage war in den letzten Jahren ein besonderer Rückzugsort für die Familie. Es ...
Das Adelaide Cottage war in den letzten Jahren ein besonderer Rückzugsort für die Familie. Es war der Ort, an dem Prinzessin Kate sich von ihrer schweren Erkrankung und der darauffolgenden Krebstherapie erholte, und wo die Kinder in einer geborgenen und privaten Umgebung aufwachsen konnten.
Das pinkfarbene Häuschen, das auf den ersten Blick wie ein charmantes Puppenhaus wirkt, bot der ...
Das pinkfarbene Häuschen, das auf den ersten Blick wie ein charmantes Puppenhaus wirkt, bot der Familie eine ruhige Oase ohne Bedienstete im Haus – eine bewusste Entscheidung für ein normaleres Leben abseits des Rampenlichts.

​Neuer Ort, neues Glück
Nun wollen William und Kate an einem neuen Ort glückliche Momente schaffen. Die neue Bleibe, die Forest Lodge im Windsor Great Park, soll der perfekte Rückzugsort sein, um die Kinder – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – abseits des öffentlichen Interesses aufwachsen zu lassen. Es ist der ideale Wohnsitz für ihre junge Familie, weit genug entfernt von der offiziellen Atmosphäre des Buckingham-Palace oder von Windsor-Castle.

​Im Gegensatz zu Harry und Meghan, die für die Renovierung ihres Frogmore Cottage 2,4 Millionen Pfund aus Steuergeldern ausgegeben hatten und später bis auf den letzten Cent zurückzahlen mussten, werden William und Kate die Kosten für den Umzug und die Renovierungsarbeiten selbst tragen - und das ohne zusätzliche Belastung für die Steuerzahler. Ein Insider verriet der „Sun“ zudem, dass das Paar weiterhin keine Bediensteten im Haus haben wird.

​Das neue Anwesen mit acht Schlafzimmern bietet genügend Platz für die Familie und soll auch dann ihr Zuhause bleiben, wenn Prinz William eines Tages den Thron besteigt. Der Umzug ist ein klares Statement des Paares, ihr Familienleben selbst zu gestalten und ihre Privatsphäre zu schützen, während sie sich auf ihre zukünftigen Rollen vorbereiten.

William und Kate wollen an einem neuen Ort glückliche Momente schaffen.
William und Kate wollen an einem neuen Ort glückliche Momente schaffen.

Was passiert mit den anderen Häusern?
Trotz des Umzugs in die Forest Lodge behalten William und Kate ihre anderen Anwesen. Dazu gehören die Wohnung 1A im Kensington Palace in London, ein vierstöckiges Appartement mit 20 Zimmern, und Anmer Hall in Norfolk, das die Familie als ruhigen Rückzugsort in der Natur schätzt. 

