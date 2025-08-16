Vorteilswelt
Offensiv zu harmlos

Was Ried mit den beiden Linzer Klubs verbindet

Oberösterreich
16.08.2025 10:00
Kingstone Mutandwa war an beiden Ried-Saisontoren beteiligt.
Kingstone Mutandwa war an beiden Ried-Saisontoren beteiligt.(Bild: EXPA/ Uwe Winter)

Aufsteiger Ried nagt vor dem Schlager am Samstag gegen Meister Sturm Graz am gleichen xG-Problem wie Blau-Weiß und LASK. Heiß: Die erwartbare Anzahl von Toren gemessen an der Qualität der Chancen ist bei den OÖ-Klubs unterirdisch.

Sturm-Warnung im doppelten Sinne fürs Fußball-Innviertel! Nämlich nicht nur, da vorm heutigen Duell Aufsteiger – Meister Gewitter die Hitze verdonnern könnten. Auch, weil nach Ried – Sturm einer der Klubs einen Art Fehlstart verbucht haben wird:

  • Ried gegen Euphorie-Dämpfer: Eine Pleite gegen den Champ wäre natürlich kein Beinbruch, aber ein 1:7-Punkte-Start für den Liga-Neuling doch ein ernüchternder Realitätsschock.
  •  Sturm gegen Fehlstart:   Der Titelverteidiger ließ bereits zuletzt mit dem Heim-1:2 gegen Rapid Federn. Damit zählt heute einzig ein Auswärtssieg! Vier Punkte aus den ersten drei Runden wären fürs die Ansprüche eines Meisters zu wenig.
Nicht mal Ronivaldo (h,) trat bei BW Linz offensiv bisher in den Vordergrund.
Nicht mal Ronivaldo (h,) trat bei BW Linz offensiv bisher in den Vordergrund.(Bild: GEPA)

Nicht nur Ried zuletzt schwach
Was dem von den Grazern an Ried verliehenen Peter Kiedl herzlich egal ist. „Wir zeigten schon beim 2:2 gegen Salzburg, dass wir uns von großen Namen nicht einschüchtern lassen“, kündigt er seinen Stammklub einen heißen Tanz an. Ried-Trainer Max Senft dazu „aufopfernde Intensität“ und „uneingeschränkten Teamgeist“ – Tugenden, die über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.

Wie die zuletzt bei Ried nicht funktionierende Offensive: Beim 0:1 in Altach lag der xG-Wert (erwartbare Anzahl von Toren gemessen an der Qualität der Chancen) bei 0,33 – zu wenig für Liga 1. Doch damit ist Ried nicht allein: Auch die anderen beiden OÖ-Klubs taumelten bisher speziell offensiv durch die Liga!

  • FC Blau-Weiß: Beim 0:1 gegen Hartberg lag der xG-Wert der Linzer, die am Sonntag zum WAC müssen, laut Wyscout und Overlyzer bei unterirdischen 0,25!
  •  LASK: Schwarz-Weiß vollbrachte dagegen vorm Krisengipfel am Sonntag gegen die Austria zuletzt beim 1:3 in Tirol zwar ein Offensivkunststück, das aber auch nur traurig war: Obwohl der xG-Wert nämlich laut der oben erwähnten Datenbanken nur bei mickrigen 0,80 lag, erzielte man immerhin ein Törchen!

Zeigt: Ob in Ried oder Linz – die Offensivkrise ist real. Am Samstag hat der Aufsteiger aber die Chance, sich aus dem Schatten zu spielen – und vor den in den nächsten 14 Tagen anstehenden Auswärtsderbys zum Vorbild für die Linzer zu werden.

Oberösterreich

