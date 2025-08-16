Was Ried mit den beiden Linzer Klubs verbindet

Aufsteiger Ried nagt vor dem Schlager am Samstag gegen Meister Sturm Graz am gleichen xG-Problem wie Blau-Weiß und LASK. Heiß: Die erwartbare Anzahl von Toren gemessen an der Qualität der Chancen ist bei den OÖ-Klubs unterirdisch.
Sturm-Warnung im doppelten Sinne fürs Fußball-Innviertel! Nämlich nicht nur, da vorm heutigen Duell Aufsteiger – Meister Gewitter die Hitze verdonnern könnten. Auch, weil nach Ried – Sturm einer der Klubs einen Art Fehlstart verbucht haben wird:
Nicht nur Ried zuletzt schwach
Was dem von den Grazern an Ried verliehenen Peter Kiedl herzlich egal ist. „Wir zeigten schon beim 2:2 gegen Salzburg, dass wir uns von großen Namen nicht einschüchtern lassen“, kündigt er seinen Stammklub einen heißen Tanz an. Ried-Trainer Max Senft dazu „aufopfernde Intensität“ und „uneingeschränkten Teamgeist“ – Tugenden, die über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.
Wie die zuletzt bei Ried nicht funktionierende Offensive: Beim 0:1 in Altach lag der xG-Wert (erwartbare Anzahl von Toren gemessen an der Qualität der Chancen) bei 0,33 – zu wenig für Liga 1. Doch damit ist Ried nicht allein: Auch die anderen beiden OÖ-Klubs taumelten bisher speziell offensiv durch die Liga!
Zeigt: Ob in Ried oder Linz – die Offensivkrise ist real. Am Samstag hat der Aufsteiger aber die Chance, sich aus dem Schatten zu spielen – und vor den in den nächsten 14 Tagen anstehenden Auswärtsderbys zum Vorbild für die Linzer zu werden.
Kommentare
