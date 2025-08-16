Was Ried mit den beiden Linzer Klubs verbindet

Wie die zuletzt bei Ried nicht funktionierende Offensive: Beim 0:1 in Altach lag der xG-Wert (erwartbare Anzahl von Toren gemessen an der Qualität der Chancen) bei 0,33 – zu wenig für Liga 1. Doch damit ist Ried nicht allein: Auch die anderen beiden OÖ-Klubs taumelten bisher speziell offensiv durch die Liga!