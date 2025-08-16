So schlägt die Tasse Kaffee auf unser Gemüt

Regelmäßige Kaffeetrinker sind der Studie zufolge nach einer Tasse am Morgen meist in besserer Stimmung als zuvor. Die Befragten fühlen sich dann deutlich glücklicher und enthusiastischer als an anderen Tagen, an denen kein Kaffee oder andere koffeinhaltige Getränke getrunken wurden. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden der Universität Bielefeld und der britischen University of Warwick, die in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlicht wurde.