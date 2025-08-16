Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

104-Jährige im Heim

Jeden Tag zum Frühstück gibt’s ein Glas Prosecco

Oberösterreich
16.08.2025 11:20
Pflegerin Doreen Leitinger stößt mit der 104-jährigen Irmgard Perfahl an.
Pflegerin Doreen Leitinger stößt mit der 104-jährigen Irmgard Perfahl an.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Ist das Altenheim in St. Florian das „älteste“ Oberösterreichs? Irmgard Perfahl ist stolze 104 Jahre alt, ihre drei Mitbewohner sind 103 und 100. Was Perfahl jung hält? Jeden Tag zum Frühstück gibt‘s ein Glas Prosecco!

0 Kommentare

Die Sonne scheint vom Himmel, aber die Temperatur ist erträglich. Zumindest im Schatten. Dort, wo sich Irmgard Perfahl, Maria Schostal und Rupert Wiesinger platziert haben. Der Kaffee wartet – man will ja nach dem Mittagsschläfchen wieder in Schwung kommen. Wobei bei Frau Perfahl etwas Hochprozentiges deutlich mehr Wirkung zeigt.

„Wir beginnen jeden Tag mit einem Gläschen Prosecco. Davor brauchen wir gar nicht mit dem Waschen anfangen, sie ist ein bisschen wasserscheu“, erzählt Pflegedienstleiterin Elfie Hofstädter lachend. Normalerweise gibt’s in der Pflegeeinrichtung in St. Florian keinen Alkohol, der Sohn bringt regelmäßig pro Woche zwei Flaschen Sekt für seine 104-jährige Mutter – scheint ihr nicht zu schaden. Überdies hat die gebürtige Steirerin ein recht interessantes Leben hinter sich.

Die Jüngste ist Maria Schostal (li.). Sie feierte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag gemeinsam ...
Die Jüngste ist Maria Schostal (li.). Sie feierte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag gemeinsam mit Rupert Wiesinger (103) und Irmgard Perfahl (104).(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Mit Literaturpreis ausgezeichnet
Perfahl hat in Graz Germanistik und Chemie studiert, wurde danach Schriftstellerin, hat insgesamt neun Bücher veröffentlicht und in den 50er-Jahren sogar einen Literaturpreis erhalten. Zuletzt hat die rüstige Rentnerin in Leonding gewohnt, ist erst im Alter von 98 Jahren in die Stiftsgemeinde „übersiedelt“.

Rupert Wiesinger ist stattdessen schon fast 40 Jahre in dieser Einrichtung: „Das Essen ist gut, die Spaghetti mit dem Saft mag ich besonders, und mein Zimmer durfte ich mir auch selbst aussuchen.“

Zitat Icon

Das Essen ist gut, die Spaghetti mit dem Saft mag ich besonders, und mein Zimmer durfte ich mir auch selbst aussuchen.

Rupert Wiesinger (103)

Kinoabende als Highlight
In seinen eigenen vier Wänden stehen Antiquitäten und Romane von Hans Ernst. Nach dem Mittagessen ist Lesestunde angesagt – seine große Leidenschaft. Bei den meisten anderen sind das die Kinoabende. Auf einer großen Leinwand werden die Klassiker von Peter Alexander über die Sisi-Filme bis zum Mariandl gezeigt. Insgesamt wird hier viel geboten.

Zitat Icon

Die Kinoabende sind unser Highlight. Wir zeigen von Peter Alexander über die Sisi-Filme bis zum Mariandl – alles, was das Herz begehrt.

Daniel Neuhold, Leiter des Pflegeheims in St. Florian

„Faschingsfest, Muttertagsfeier, Frühlingskonzert, Sommer-Café, Weihnachtsfeier, fast jeden Tag Kartenspielen und wir haben eine Sporttherapeutin, die Sitzgymnastik macht. Ich glaube, unsere Bewohner fühlen sich hier wohl“, so Leiter Daniel Neuhold. Wird wohl so sein, denn sonst gäbe es nicht ein 100er-Quartett. Denn auch die etwas fotoscheue Theresia Maria Schenk hat die magische Marke bereits geknackt.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
170.284 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
151.424 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
142.149 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2335 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1652 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1520 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Mehr Oberösterreich
Stopp-Tafel ignoriert
Drogenlenker (17) nahm Zivilstreife den Vorrang
104-Jährige im Heim
Jeden Tag zum Frühstück gibt’s ein Glas Prosecco
Offensiv zu harmlos
Was Ried mit den beiden Linzer Klubs verbindet
Schwerst verletzt
E-Biker (52) wurde zweimal von Traktor überrollt
Ärger über ÖGK
Beeinträchtigter soll für Blutuntersuchung zahlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf