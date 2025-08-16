Jeden Tag zum Frühstück gibt’s ein Glas Prosecco

Kinoabende als Highlight

In seinen eigenen vier Wänden stehen Antiquitäten und Romane von Hans Ernst. Nach dem Mittagessen ist Lesestunde angesagt – seine große Leidenschaft. Bei den meisten anderen sind das die Kinoabende. Auf einer großen Leinwand werden die Klassiker von Peter Alexander über die Sisi-Filme bis zum Mariandl gezeigt. Insgesamt wird hier viel geboten.