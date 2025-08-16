Neunjähriger ging in Donau unter – Lebensgefahr

Tragödie am Freitag im Familienstrandbad Neue Donau in Wien: Ein neunjähriger Bub ging dort im Wasser unter, bevor er einige Zeit später von Tauchern geborgen wurde. Er schwebt in akuter Lebensgefahr.
Der Bub war offenbar gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder am frühen Abend im Wasser gewesen, als die Kinder plötzlich untergingen. Die Mutter beobachtete die dramatische Szene vom Ufer aus, rief um Hilfe, die Rettungskette wurde in Gang gesetzt.
Einer Zeugin gelang es noch, den Elfjährigen aus dem Wasser zu ziehen. Doch der Neunjährige befand sich zu dem Zeitpunkt immer noch unter der Wasseroberfläche und war zunächst nicht mehr auffindbar.
In mehreren Metern Tiefe entdeckt
Polizisten der Wiener Wasserpolizei und Taucher der Berufsfeuerwehr trafen wenig später am Ort des Geschehens ein – Letzteren gelang es in der Folge, den Neunjährigen in mehreren Metern Tiefe zu lokalisieren und aus dem Wasser zu ziehen, berichtete die Polizei.
Das Kind wurde unter Reanimation ins Spital eingeliefert, der Neunjährige befindet sich nach wie vor in akuter Lebensgefahr.
