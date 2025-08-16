Dieses Sturm-Duo ließ in Ried die Wogen hochgehen

Wenn Fußballmeister Sturm am Samstag in Ried gastiert, steht ein Duo besonders im Fokus. Für die Top-Talente Arjan Malic und Belmin Beganovic bezahlten die Grazer einst eine schöne Stange Geld, um das ehemalige Rieder Duo in die Steiermark zu lotsen. Am Samstag kehren die früheren Jungstars der Wikinger an ihre alte Wirkungsstätte retour.