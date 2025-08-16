Dieses Sturm-Duo ließ in Ried die Wogen hochgehen

Wenn Fußballmeister Sturm am Samstag in Ried gastiert, steht ein Duo besonders im Fokus. Für die Top-Talente Arjan Malic und Belmin Beganovic bezahlten die Grazer einst eine schöne Stange Geld, um das ehemalige Rieder Duo in die Steiermark zu lotsen. Am Samstag kehren die früheren Jungstars der Wikinger an ihre alte Wirkungsstätte retour.
Binnen kürzerer Zeit glühten die Drähte zwischen Graz und Ried im Innviertel im Sommer 2024. Mit dem Verteidiger Arjan Malic – damals 18 Jahre – und dem 19-jährigen Stürmer Belmin Beganovic lotste Sturms Damals-Sportchef Andi Schicker in wenigen Wochen zwei aufstrebende Rieder zum Fußballmeister. Das ließen sich die Grazer was kosten. Für kolportiert eine Million Euro (500.000 pro Spieler) wechselten die Talente die Wäsche.
