Rettungsheli nötig

Betrunkener stürzt mit Auto 100 Meter in die Tiefe

Salzburg
16.08.2025 10:14
Am Auto entstand Totalschaden.
Am Auto entstand Totalschaden.(Bild: Feuerwehr Muhr)

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagabend im Salzburger Lungau. Ein 56-Jähriger kam in Muhr von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung 100 Meter den Hang hinunter. Der Lenker konnte sich selbst aus dem völlig zerstörten Wagen befreien. Er wurde verletzt und ist jetzt auch noch seinen Führerschein los.

Gegen 19 Uhr kam der 56-Jährige im Ortsteil Plölitzen am Freitag von der Fahrbahn ab und stürzte rund 100 Meter über eine Böschung in die Mur. Der Einheimische konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und die Rettungskette in Kraft setzen. 

Totalschaden am Auto
Der Mann wurde schließlich vom Rettungshubschrauber in die Klinik nach Schwarzach geflogen. Ein Alko-Test ergab 1,24 Promille, den Führerschein ist er somit los. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. 

Die Feuerwehr Muhr stand mit 20 Mann im Einsatz. Den Unglücksort erreichten sie mit Hilfe einer Seilwinde.

