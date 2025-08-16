Betrunkener stürzt mit Auto 100 Meter in die Tiefe

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagabend im Salzburger Lungau. Ein 56-Jähriger kam in Muhr von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung 100 Meter den Hang hinunter. Der Lenker konnte sich selbst aus dem völlig zerstörten Wagen befreien. Er wurde verletzt und ist jetzt auch noch seinen Führerschein los.