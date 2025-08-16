Nina Agdal: Trauzeuge schlägt Hochzeitstorte K.o.!

Traumhochzeit am Comer See! Das dänische Model Nina Agdal (33) und YouTube-Star Logan Paul (30) haben sich am 15. August das Jawort gegeben – romantische Kulisse, Spitzenkleid, Tränen der Rührung. Alles hätte so perfekt sein können … bis der Trauzeuge für den wohl schrägsten Hochzeitsmoment sorgte.
Während Braut und Bräutigam im Liebesglück schwelgten, ließ Logans kleiner Bruder, der Boxer Jake Paul, plötzlich die Fäuste sprechen – allerdings nicht im Ring, sondern an der Hochzeitstorte!
Ein Video zeigt, wie er auf das schneeweiße Kunstwerk mit Blumen-Deko losgeht und mit vollem Einsatz auf das schneeweiße Prachtstück mit Blütendeko eindrischt und sie förmlich zerlegt.
„Torten-Schreck“ ganz romantisch
Ironischerweise war es auch Jake, der den emotionalen Part übernahm: Tränen in den Augen postete er Clips von der Trauung mit den Worten „Ich hab echt geweint“ – nur um kurz danach als „Torten-Schreck“ in Erscheinung zu treten.
Die Braut nahm’s gelassen: Victoria‘s-Secret-Engel Nina Agdal, einst Freundin von Leonardo DiCaprio, strahlte in ihrem trägerlosen Spitzenkleid mit Schleier, während Logan im weißen Jackett und Fliege eine elegante Figur machte. Sogar Töchterchen Esmé (10 Monate) durfte mit auf die Bühne – Papa Logan hielt sie während der Feierlichkeiten im Arm.
Von märchenhafter Romantik bis Torten-Massaker – diese Hochzeit hatte wirklich alles, was ewig in Erinnerung bleibt!
