Die besten Diät-Tricks! Für Sie ausprobiert

Hat es funktioniert?

Nicht jeder Trick war alltagstauglich. Alle zeigten mir aber: Sie können funktionieren, weil sie den Fokus aufs Essen selbst lenken – ohne Ablenkung wie Handy oder Fernseher. Sie machten die Mahlzeit zu einem Erlebnis außerhalb von Routinen – und das ist der Punkt: Wer bewusst und anders isst, verzehrt dann oft auch weniger.