So können virtuelle Meetings verbessert werden

Nebenbeschäftigungen

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass viele Mitarbeiter in virtuellen Meetings gleichzeitig an anderen Aufgaben arbeiten, was die Qualität der Meetings beeinträchtigt. „65 Prozent der Teilnehmer geben an, nebenbei in virtuellen Meetings an etwas anderem zu arbeiten“, sagt Mitautorin Michaela Schaffhauser-Linzatti. „Dieses vermeintliche Multitasking bleibt aber oft nicht unbemerkt, 55 Prozent fühlen sich durch abgelenkte Kollegen in Online-Meetings gestört.“