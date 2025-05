Golden State Warriors gehen ohne Steph Curry unter

Ohne ihren besten Spieler Curry gerieten die Warriors in Minneapolis sofort in Rückstand. Ehe Jimmy Butler nach fast fünf Minuten den ersten Korb erzielte, lag das Team bereits 0:13 hinten. Mit Ausnahme einer kurzen Phase im dritten Viertel waren die Gastgeber danach durchgehend zweistellig vorn und sicherten sich den 1:1-Ausgleich in der Serie.