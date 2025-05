So feiert die Welt den neuen „Löwen der Hoffnung“

Am Nachmittag kam der entscheidende Hinweis: Kardinaldekan Giovanni Battista Re, jener bedeutungsvolle Mann, der auch das Begräbnis von Franziskus leitete, äußerte klar die Hoffnung, dass der Pontifex noch am Donnerstagabend gewählt wird: „Der neue Papst muss zuallererst versuchen, den Glauben an Gott zu stärken in dieser Welt, die von technologischem Fortschritt geprägt ist. Unter dem spirituellen Aspekt haben wir jedoch eine gewisse Gottvergessenheit festgestellt. Es ist also ein Aufwachen notwendig.“