So großzügig entschuldigt sich ein reuiger Dieb

„Es war ein Brief, der in einer großen Pappeverpackung drinsteckte. Ich hab’ ihn erst am Abend geöffnet und war dann momentan völlig platt. Mit so etwas hätte ich im Leben nicht gerechnet“, so schildert Leo Kosters von der „Regensburger Tändlerei“, einem Schmuck- und Antiquitätengeschäft in der bayrischen Donaustadt, wie es ihm erging, als er unerwartet Post aus Braunau am Inn in Oberösterreich erhielt.