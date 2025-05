Lässt der Staat die Voest im Stich?

Als die Voest noch im Staatsbesitz war, wurde sie von den Polit-Günstlingen fast in die Pleite geführt. Seit der Privatisierung gehört sie zu den Musterbetrieben in der Stahlbranche. Sie schreibt nicht nur Gewinne, sondern sie liefert auch pro Jahr zwei Milliarden Euro an Steuer- und Sozialabgaben ab. In den letzten vier Jahren hat sie zudem eine Milliarde Euro für die CO₂-Abgabe überwiesen. Und weil auch ein Stahlkonzern die Zeichen der Zeit richtig deutet, wurden schon 1,5 Milliarden in die Umstellung auf umweltfreundlichen „grünen Stahl“ investiert.