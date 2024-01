Ältere wollen ins Homeoffice, Jüngere ins Büro

Wer grundsätzlich die Möglichkeit zur Arbeit von zu Hause hat, wünscht sich im Durchschnitt einen Homeoffice-Anteil von 39 Prozent, das entspricht rund zwei Tagen in der Woche. Erstaunlich: Laut aktueller Marketagent-Studie will gerade die junge Generation Z am häufigsten im Büro arbeiten.