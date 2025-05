Polizisten „erbeuteten“ bei Einbrecherjagd Dessous

Diebe und Besitzerinnen gesucht

Fakt ist: In Obergrafendorf wird nicht nur nach Verbrechern, sondern auch nach rechtmäßigen Besitzerinnen der BHs der Marke „Verführerisch & mehr“ gesucht. Wer also Reizwäsche vermisst – bitte melden! Diskretion garantiert. Womit sich wieder einmal zeigt: Die Polizei ist wirklich dein Freund, Helfer und Helfer – in allen noch so delikaten Fällen.